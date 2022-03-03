Вакцинация от ВПЧ избавляет женщину от частых мазков
Прошедшие через вакцинацию от папилломавируса человека женщины в будущем должны будут сдать всего один мазок Папаниколау на предмет рака шейки матки в течение всей жизни. Это связано с тем, что вакцинация очень эффективна, как отметили учёные.
Профессор Питер Сасиени из Королевского колледжа Лондона полагает, что прошедшим через вакцинацию от папилломавируса человека женщинам нужно будет за всю оставшуюся жизнь сдать только один мазок Папаниколау, по которому определяется вероятность развития рака шейки матки. В настоящий момент женщинам в возрасте от 25 до 49 лет рекомендуется проходить через мазок каждые три года, а затем каждые пять лет в возрасте от 50 до 64 лет.
И вот ведущий эксперт в деле профилактики опухолей в Королевском колледже Лондоне полагает, что это рутинное тестирование не должно быть таким частым, и его периодичность можно снизить, поскольку отмечается очень большой успех в вакцинации населения, начавшейся 10 лет тому назад. Через эти вакцины сейчас проводят девочек накануне пубертата, то есть начала активной половой жизни. ВПЧ - это инфекция, передаваемая половым путем, и если защитить от неё девушку, то вероятность развития у неё рака шейки матки будет снижена на 90%.
Кроме того, папилломавирус человека опасен и для мужского здоровья, поскольку увеличивает риск некоторых опухолей полости рта. В целом, ВПЧ является одной из самых распространённых инфекций, передаваемых половым путём, но поскольку она никак себя не проявляет, то большинство её носителей даже не подозревают о том, что она у них есть. В настоящий момент в Великобритании среди девушек старше 20 количество случаев рака шейки матки упало на 80%. Причём среди тех, кто делал вакцины от ВПЧ, снижение ещё более заметное. С сентября на территории Туманного Альбиона будет распространяться новая вакцина, которая защищает от других разновидностей вируса. Как правило, её получают девочки в возрасте от 12 до 13 лет, вакцина состоит из двух компонентов с интервалом между уколами в 6 месяцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Питер Сасиени
Медицина
профессор Королевского колледжа Лондона
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