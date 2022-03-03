Изучение зубов заставляет переосмыслить эволюцию человека
Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии изучили уровень износа зубов у группы диких японских макак. Оказалось, что полученные данные по-иному трактуют некоторые ключевые моменты человеческой эволюции.
Исследователей привлекли корневые бороздки и большие однородные царапины на зубах макак, которые раньше встречались только у наших далёких предков - ископаемых Homo sapiens. Принято считать, что столь необычный износ зубов у предков человека абсолютно уникален именно для нашего вида, ведь он демонстрирует специфическое использование инструментов. Эти типы износа считаются одними из самых ранних свидетельств культурных привычек наших предков, то есть доказательств использования инструментов в самых примитивных сообществах.
И вот теперь эта идея может быть пересмотрена, поскольку абсолютно идентичной износ зубов обнаружен у группы диких обезьян. А они, как это хорошо известно, никакие инструменты не создают и ими не пользуются. Следовательно, эта работа поднимает вопрос иного понимания культурных изменений в ходе эволюции человека. Она позволяет предположить, что нам следует по-другому взглянуть на некоторые вроде бы уже доказанные факты. Учёные установили, что похожие на зубочистки канавки в задних зубах и большие равномерные царапины на передних зубах макак на самом деле не были вызваны каким-то использованием инструментов, а скорее всего, стали причиной поедания моллюсков со скал и случайно пережёванного песка вместе с едой.
Эта группа макак известна своим уникальным поведением, включая способность мыть пищу в воде и поедать рыб. Данных макак изучают свыше 70 лет, но за весь период наблюдения они не были замечены в использовании каких-либо инструментов или других предметов, способных вызвать столь необычный износ зубов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Отаго
Медицина
старейший университет Новой Зеландии. В 2011 году в нём обучалось более 21 000 студентов. В Университете проводятся наиболее качественные научные исследования в Новой Зеландии, а сам Университет находится на втором месте после Оклендского университета по количеству академических исследователей
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