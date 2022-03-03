Изучение зубов заставляет переосмыслить эволюцию человека

Университет Отаго

Медицина

старейший университет Новой Зеландии. В 2011 году в нём обучалось более 21 000 студентов. В Университете проводятся наиболее качественные научные исследования в Новой Зеландии, а сам Университет находится на втором месте после Оклендского университета по количеству академических исследователей