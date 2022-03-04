Рак увеличивает в три раза риск синдрома Гийена-Барре
Учёные установили, что рак может повысить вероятность развития редкого синдрома Гийена-Барре в три раза. Эта патология провоцирует параличи.
Исследователи из Университета Орхуса в Дании пришли к выводу о том, что раковые пациенты в три раза чаще сталкиваются с тяжелой нервной патологией синдромом Гийена-Барре. Таковы итоги исследования с участием 6 млн пациентов. Они показали, что 2% из тех, кто столкнулся с этим синдромом, не так давно узнали о наличии у себя злокачественных новообразований. При этом только 0,6% здоровых людей столкнулись с раком за тот же самый период времени.
Синдром Гийена-Барре может вызывать параличи рук, ног или лица, а также провоцировать у пациента тяжелейшие боли. В самых тяжелых случаях он вызывает угрожающие жизни проблемы, включая нарушения дыхания и тромбы. Летальность при данном синдроме составляет приблизительно 5%. Один из каждых 50 тысяч россиян сталкивается ежегодно с синдромом Гийена-Барре, как правило, после инфекции, вызывающей гиперактивность иммунной системы.
В то время, как последнее по времени исследование было наблюдательным, его авторы утверждают, что обычно раковые пациенты проходят через хирургические операции, после которых повышается риск инфекций. Наконец, синдром Гийена-Барре называют экстремально редко встречающимся побочным эффектом вакцины от коронавируса, произведенной компанией AstraZeneca. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Орхуса
Медицина
один из крупнейших в Дании университетов. Основан в 1928 году. Орхусский университет входит в топ-100 лучших университетов мира по большинству престижных рейтингов
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