Американская пандемия окончательно выдыхается
В отношении коронавируса Америка будет иметь довольно нормальную весну и лето. Бывший руководитель FDA полагает, что на страну не обрушится новая волна коронавируса вплоть до конца нынешнего года.
Бывший руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) доктор Скотт Готлиб предсказал, что в плане заболеваемости коронавирусом Америка будет иметь «нормальную весну и лето без всяких резких вспышек». В среду Белый дом огласил планы по дальнейшей жизни страны с COVID-19. Они включают увеличение производства диагностических тестов и антивирусных препаратов. Готлиб похвалил эти приготовления, и особенно - наращивание диагностических инструментов, а также усиление вентиляции помещений в школах.
Вентиляция, как показывают многочисленные эксперименты, обеспечивает заметное снижение риска передачи вируса между людьми. Так, в хорошо вентилируемом самолёте этот риск сокращается в десятки раз, несмотря на тот факт, что люди там сидят практически вплотную друг к другу. Известна способность аэрозольных частиц, выбрасываемых в воздух вместе с воздухом из лёгких заражённого человека, надолго задерживаться в атмосфере и даже передвигаться по ней на расстоянии нескольких метров. При хорошей вентиляции эти аэрозольные частицы из помещений уносятся.
В целом, ситуация в США стабилизируется, поскольку практически на территории всех штатов отмечается заметное снижение заболеваемости и смертности по коронавирусу. Где-то за последние две недели заболеваемость уменьшилась всего на 8%, а где-то на 58% и даже на 73%. Америка выходит из пандемии, понеся самые тяжёлые демографические потери среди всех государств планеты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Скотт Готлиб
Медицина
бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
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