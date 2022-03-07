Коровье молоко может ускорить рассеянный склероз
Мало кто знает, что молоко и молочные продукты могут ускорить развитие симптомов рассеянного склероза. Поэтому жертвам данной болезни нужно как можно реже употреблять молочку.
Рассеянный склероз (РС) — аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему, то есть головной, спинной мозг и зрительные нервы. Человек с рассеянным склерозом может испытывать нарушения зрения, онемение и покалывание в конечностях. В тяжелых случаях это может привести к параличу, потере зрения и проблемам с подвижностью. Больные рассеянным склерозом часто жалуются на более тяжелые симптомы заболевания после употребления молока или молочных продуктов. Теперь исследователи нашли возможную причину этой корреляции.
Ученые Института анатомии Университетской больницы Бонна продемонстрировали, что белок в коровьем молоке может вызывать воспаление, повреждающее нейроны как у мышей, так и у людей. Для исследования они вводили мышам разные белки из коровьего молока. Когда казеин, входящий в состав коровьего молока, вместе с усилителем эффекта вводили мышам, у них развивались неврологические расстройства. У мышей была обнаружена массивная перфорация миелиновой оболочки - изолирующего слоя вокруг нервных волокон. Миелиновая оболочка позволяет электрическим импульсам быстро и эффективно передаваться по нервным клеткам и предотвращает короткие замыкания. У людей с рассеянным склерозом их иммунная система атакует миелиновую оболочку.
Основываясь на своих выводах, исследователи предложили определенным группам больных избегать молочных продуктов. Пациенты с рассеянным склерозом, страдающие аллергией на казеин из коровьего молока, должны воздерживаться от употребления молока, йогурта или творога. Исследовательская группа в настоящее время разрабатывает самотестирование, с помощью которого пациенты с рассеянным склерозом могут проверить, есть ли у них антитела против казеина. Коровье молоко также способно увеличить риск развития рассеянного склероза у здоровых людей, поскольку содержащийся в нем казеин может вызвать у них аллергию. Однако это не означает, что повышенная чувствительность к казеину приведет к развитию рассеянного склероза, указывая на то, что могут потребоваться и другие факторы риска. Тем не менее, исследования показали, что заболеваемость рассеянным склерозом повышена среди населения, потребляющего много коровьего молока. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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