Никакой специальной подготовки к ревакцинации не требуется
Начитавшись так называемых «полезных советов» в интернете, некоторые россияне начинают самостоятельно готовить себя к ревакцинации. При этом они допускают некоторые грубые ошибки, как рассказал врач Алексей Водовозов.
Во всемирной паутине распространяются невесть откуда взявшись схемы подготовки к получению бустерных инъекции от коронавируса, среди которых использование без контроля врача антикоагулянтов, то есть препаратов для разжижения крови. Одним из самых известных является варфарин. Антикоагулянты выписывают людям с мерцательной аритмией и некоторым другим пациентам, у которых имеется повышенный риск тромбообразования. Дело в том, что если эти препараты назначаются без строгих анализов, то они повышают риск внутренних кровотечений, так как кровь перестаёт сворачиваться. А это грозит самыми тяжелыми последствиями вплоть до геморрагического инсульта - наиболее тяжёлой формы острого мозгового нарушения кровообращения, после которой почти всегда следует необратимые параличи или смерть.
В псевдорекомендациях по подготовке к ревакцинации упоминается необходимость приёма антикоагулянтов за несколько дней до получения прививки, но Алексей Водовозов настаивает на том, что делать этого ни в коем случае нельзя. Более того он подчёркивает, что никакой специальной подготовки к ревакцинации не нужно за исключением воздержания от злоупотребления спиртными напитками. Но это полезный совет на все случаи жизни, поскольку алкоголь снижает уровень иммунитета.
Также Водовозов советует высыпаться, отказываться от чрезмерных физических нагрузок и уклоняться от воздействия стресса, что не так-то просто, особенно в сложившихся обстоятельствах. В целом, никаких лекарств самостоятельно себе назначать нельзя, все лекарственные препараты принимаются только по назначению врача и под его контролем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Алексей Водовозов
Медицина
врач-терапевт высшей категории
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