Получивший сердце свиньи мужчина скончался
57-летний мужчина, который стал первым в мире пациентом, получившим генетически модифицированное сердце свиньи, скончался спустя два месяца после операции. Причина смерти не называется, но его состояние ухудшалось все последние дни.
Житель американского Мэриленда 57-летний Дэвид Беннетт вошёл в историю медицины, как первый реципиент, получивший сердце от свиньи. Он скончался через два месяца после этого уникального эксперимента в той самой больнице штата, где и проводили уникальную операцию. Врачи не сообщили точную причину смерти, но сказали, что его состояние ухудшалось последние несколько дней.
Сын Беннетта похвалил персонал больницы за заботу о своём отце, и за то, что вообще стало возможным участие этого мужчины в уникальном эксперименте. Беннет, как выяснялось ранее, много лет игнорировал рекомендации врачей, из-за чего и возникла потребность в пересадке. Его семья надеется, что работы по данному направлению будут продолжаться, особенно с учётом резкой нехватки донорских органов на планете. Врачи также похвалили Дэвида за его смелость.
Мужчина прошёл через так называемую кардиологическую ксенотрансплантацию в медицинском центре при Университете Мэриленда. Успех этой операции вдохновил очень многих на скорое ожидание революции в трансплантологии. Генетически модифицированное сердце свиньи успешно функционировало в теле человека, и его иммунная система была в адекватной степени подавлена. Хотя реципиент скончался, авторы этой методики сохраняют умеренный оптимизм и планируют проводить клинические исследования в дальнейшем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Мэриленда
Медицина
общественный исследовательский университет в Колледж-Парке, граничащем на востоке со столицей США; крупнейший университет в штате Мэриленд и ядро университетской системы Мэриленда
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