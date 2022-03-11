Всего один травяной чай в сутки укрепляет здоровье
Достаточно употреблять ежедневно всего один чай из трав для того, чтобы реже обращаться к врачам с жалобами на те или иные недомогания. К такому выводу пришли учёные из Великобритании.
Употребления травяных разновидностей чая избавляет женщин от симптомов ПМС и артрита, как показало исследование. Его авторы установили, что поглощение от одного до трех чашек чая с ромашкой, розовыми лепестками или мятой в день связано с целым рядом преимуществ для здоровья. Был проведён метаанализ 9 различных клинических исследований на женщинах, которые употребляли разные виды чая. В контрольной группе представительницы прекрасного пола чай вообще не пили.
В одном исследовании было доказано, что ромашковый чай сокращает уровень тревожности и бессонницы у женщин с ПМС. Другая работа связала употребление чая с мятой со значительным сокращением уровня боли и ригидности у женщин с остеоартритом. Все три вида чая также помогали избавиться от спутанности сознания или тумана в голове и нарушений короткой памяти, которые могут наблюдаться после родов.
В травяных разновидностях чая встречаются природные химические вещества, доказавшие свою способность ускорять метаболические процессы, регулировать показатели сахара и инсулина в крови. Представители чайной индустрии уже назвали итоги этого исследования потрясающими, поскольку доказано, что чай помогает женщинам жить дольше и оставаться здоровее. Но необходимо провести дополнительное количество исследований, чтобы убедиться, что именно чай приходит на помощь этим женщинам, а не употребляющие чай женщины просто ведут более здоровый образ жизни, что тоже можно предположить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
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