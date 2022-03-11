Клещи выжили в лаборатории 27 лет
Группа африканских клещей поставила удивительный рекорд выживаемости, протянув в лаборатории 27 лет. Причём 8 лет они делали это вообще без всякой пищи.
Учёные Центров по контролю и профилактике заболеваний опубликовали результаты исследования, которое продолжалось десятилетия. Субъектами наблюдений стали клещи Argas brumpti Neumann - крупные насекомые-паразиты, которые обычно населяют сухие зоны Восточной и Южной Африки. Удивительная живучесть этих существ является рекордной, если сравнивать с любыми разновидностями клещей. Задержка в репродукции позволяет этим насекомым сохранять очень длительный запас ценных сперматозоидов, и это также считается рекордом для любых других клещей.
Учёные поместили 6 взрослых самок и 4 самца в окружение, где они могли находиться неограниченное количество времени. Исследователей интересовало, сколько насекомые здесь продержатся, но эксперты никак не ожидали, что это продлится так долго. Обычно жизненный цикл среднестатистического клеща составляет от 6 месяцев до трёх лет, в зависимости от того хозяина, к которому он прикрепляется. Большинство клещей проходит через четыре стадии жизни: яйцо, шестилапая личинка, восьминогая нимфа и взрослая особь. После вылупления из яиц клещи должны питаться кровью на каждой стадии, чтобы выжить. Три года уходит на полный жизненный цикл, после которого большинство насекомых умирает, не в силах отыскать нового хозяина.
Однако исследование показало, что погода оказывает большое влияние на продолжительность жизни клеща. В комфортных с точки зрения температуры лабораторных условиях эти насекомые прожили 27 лет, что абсолютно невероятно. Причём 8 лет клещи обходились вообще без еды, что демонстрирует фантастическую живучесть данных паразитов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий