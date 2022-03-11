Лекарства от рака помогут в лечении туберкулеза

«Это может поменять парадигму знаний о туберкулезе. Мы можем получить практические решения для лечения заболевания, — рассказывает Майк Анджело, доктор медицинских наук, доцент кафедры патологии. —Наше исследование показывает, что если не устранить присутствие иммуносупрессивных белков, нельзя задействовать иммунную систему для борьбы с бактериями».

Неожиданная связь между туберкулезом и раком может привести к использованию лекарств от злокачественных новообразований против бактериального заболевания, которое ежегодно убивает более 1,5 миллиона человек.Исследование ученых из Медицинского колледжа в Пало-Альто, Калифорния, показало, что поражения, называемые гранулемами, в легких людей с активными инфекциями туберкулеза заполнены белками, которые подавляют иммунный ответ организма на раковые клетки или инфекцию. Некоторые виды противораковых препаратов нацелены на эти иммуносупрессивные белки. Поскольку эти лекарства широко используются у больных раком , ученые ожидают, что можно быстро проверить их эффективность против туберкулезной инфекцией.Анджело является старшим автором исследования, которое опубликовано в журнале Nature Immunology. Аспирант Эрин Маккефри является ведущим автором.Анджело и МакКэффри использовали метод визуализации, называемый мультиплексной визуализацией ионного пучка по времени пролета (MIBI-TOF), который был разработан в лаборатории Анджело в 2016 году. Исследователи использовали MIBI-TOF для картирования расположения иммуносупрессивных белков, тех же, что обнаружены у людей с тройным негативным раком молочной железы, в гранулемах в легких и других тканях у 15 человек с активным туберкулезом.В частности, исследователи обнаружили высокие уровни двух белков: PD-L1 и IDO1. Они могут подавлять иммунный ответ на рак и часто обнаруживаются в опухолевой ткани. На эти белки нацелены одобренные лекарства от рака.