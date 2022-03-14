В Нью-Йорке эпидемия одиночества
Комиссар по здравоохранению Нью-Йорка объявил об эпидемии одиночества в этом крупнейшем американском мегаполисе. Более половины его жителей чувствуют себя одинокими, а 67% испытывают ещё и социальную изоляцию.
По мере затухания пандемии одиночество становится новый проблемой, которая распространяется со скоростью вируса по Большому яблоку. По данным проведённого в городе опроса, более половины его обитателей испытывают ощущение одиночества времени от времени, а свыше двух третей страдают от социальной изоляции. По крайней мере, такие чувства они испытывали на протяжении последних четырех недель.
Местный комиссар департамента здравоохранения Дэйв Чокши (Dave Chokshi) называет подобную ситуацию настоящей эпидемией одиночества. Конечно, пандемия усилила эту проблему, как отметил чиновник. Но одиночество длительное время являлось серьёзным испытанием для многих американцев, на которую почему-то просто не обращали внимание. При этом в последние годы проводились интенсивные научные исследования по поводу негативного влияния одиночества на здоровье, но никаких мер по этому поводу не предпринималось.
Чокши подчёркивает, что Америка возвращается к постпандемийной жизни, и в этом мире одиночество больше нельзя будет игнорировать. Коронавирус произвел катастрофическое воздействие на психическое здоровье американцев, особенно на жителей крупных городов вроде Нью-Йорка, которые были вынуждены длительное время жить в условиях жесткого карантина. Самые знаменитые места Нью-Йорка, всегда загруженные народом, обезлюдели, магазины закрывались, и это било по психике людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Дэйв Чокши
Медицина
комиссар здравоохранения Нью - Йорка. Он является первым комиссаром здравоохранения азиатского происхождения
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