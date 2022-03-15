Прививки от коронавируса для подростков опасней самой болезни
Власти Флориды предупредили, что подростков ожидает большая опасность от вакцинации против коронавируса, чем от самого COVID-19. Поэтому официально рекомендаций о прививках для детей не будет.
Представители Департамента здравоохранения штата Флорида в прошлый вторник объявили о том, что не будут рекомендовать вакцинировать детей и подростков. Это идёт вразрез с официальной политикой федеральных властей. Во Флориде признали, что изначально планировали огласить рекомендации в понедельник во время специальной пресс-конференции с участием местного главного хирурга, губернатора и несколько неоднозначно воспринимаемых в обществе фигур медиков. Новые рекомендации касаются детей и подростков моложе 17 лет. В них говорится о том, что для этой возрастной категории вероятность осложнений после прививок выше, чем риск тяжелой формы коронавируса.
Речь идёт о таком тяжелом осложнение, как миокардит, представляющим угрозу для здоровья и жизни детей и подростков. Случаи миокардита неоднократно отмечались у вакцинированных. Между тем дети обладают низким риском заражения коронавирусом и госпитализации, а также смертности. Новые рекомендация властей Флориды противоречат тем сведениям, которое содержатся в инструкции к применению уже одобренных прививок на территории США. Подобная ситуация является большой редкостью в этой стране.
В руководстве также говорится, что здоровые дети без каких-то существенных хронических болезней фактически не обладают риском тяжелой формы COVID-19 вообще. А подростки в возрасте от 16 и 17 лет имеют куда больший риск получения различных осложнений из-за вакцинации, чем от самого вируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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