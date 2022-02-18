Только 11 человек моложе 15 лет умерли от коронавируса
В 2020 году на территории Англии и Уэльса от последствий коронавирусной инфекции скончались всего 11 подростков и детей моложе 15 лет. При этом смертность по всем причинам в этой возрастной группе достигла самого низкого показателя с 1980-го года.
В первый год пандемии в Англии и Уэльсе отмечалась самая низкая смертность по всем причинам у лиц моложе 15 лет с 1980 года, как показывают данные Офиса национальной статистики. К примеру, от последствий коронавирусной инфекции в первые её год скончалось всего 11 детей и подростков моложе 15. На этом фоне власти уже заявили, что не будут подталкивать школьников начальных классов к проведению прививок от коронавируса, поскольку в их возрастной группе риск крайне низок, даже несмотря на то, что Омикрон гораздо более активно поражает детей.
Статистика показывает, что COVID-19 был упомянут в свидетельствах о смерти 13 человек моложе 15 лет в Англии и Уэльсе в 2020 году, и основной причиной смерти являлся у 11 из них. Также коронавирус отвечал менее чем за 1% всех смертей среди детей в тот год, как показывает статистика. А основной причиной смертности стали генетические расстройства и дефекты. Это ещё одно доказательство того, насколько незначительной опасностью ковид является для детей.
Ранее британские власти одобрили вакцинацию от коронавируса для всех детей в возрасте от 5 до 11 лет. Но распространение прививок будет проходить не по чрезвычайному протоколу, который позволил максимально быстро вакцинировать взрослое население страны. Это связано с тем, что дети реже рискуют тяжело перенести COVID-19. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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