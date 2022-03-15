Российский эксперт назвал Омикрон неопасным
По мнению академика Виталия Зверева, штамм Омикрон практически не вызывает коронавирусной инфекции в тяжелой форме. А значит, можно говорить об окончании пандемии.
Академик Виталий Зверев, который является одним из ведущих экспертов в области вакцин, полагает, что пандемия подходит к своему концу, и это свойственно всем подобным процессам. Хотя буквально на днях Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что пандемия далека от своего завершения, академик Зверев ссылается на хорошо известный факт. Вызванный штаммом Омикрон COVID-19 протекает в более умеренной форме, чем прежние его версии вроде Дельта-штамма. Сейчас Омикрон провоцирует летальность на уровне сезонного гриппа в 0,01%- 0,03%.
Зверев напомнил, что человечество уже переживало тяжёлые пандемии, включая «испанку» или птичий грипп. Все они также подходили к своему естественному концу, когда вирулентность вируса и уровень агрессивности течения болезни резко ослабевали. Это приводило к сокращению смертности и к выработке популяционного иммунитета. На большей части нашей планеты он уже сформировался за счёт того, что значительное количество людей переболело коронавирусом, а ещё более значительное количество вакцинировалось.
Вполне возможно, что в будущем нас вновь будут ожидать какие-то локальные всплески, но их можно будет сравнивать с сезонными эпидемиями гриппа, поскольку они не смогут провоцировать тяжёлые формы заболевания. Каких-то катастрофических последствий коронавирус уже не вызовет, как убеждён академик Зверев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Виталий Зверев
Медицина
академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова
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