Лекарства от ВИЧ используют против старческого слабоумия

Брауновский университет

Медицина

один из наиболее престижных частных университетов США, расположенный в городе Провиденсе, штата Род-Айленд. Седьмой из старейших национальных университетов и 1 из 9 колониальных колледжей. Основан в 1764 году как Колледж Род-Айленд, в 1804 году переименован в честь Николаса Брауна