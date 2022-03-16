Лекарства от ВИЧ используют против старческого слабоумия
Может ли применяемое для лечения ВИЧ-инфекции лекарство использоваться при болезни Альцгеймера? Ответ на этот вопрос пытаются получить учёные из Брауновского университета.
Вполне возможно, что препарат для лечения ВИЧ-инфекции может эффективно применяться против болезни Альцгеймера наряду с другими экспериментальными методами терапии, включая и те, что действуют на молекулярном уровне. По мнению учёных из США, это новый подход вне существующих стандартов, который крайне необходим при борьбе с коварным недугом. Исследователи из Университета Брауна 5 последних лет работают над выяснением того, как так называемые ретротраспозоны способствуют старению. Так называют вирусоподобные компоненты ДНК, находящиеся внутри тела человека.
Хорошо известно, что после проникновения в нас ВИЧ как бы впадает в спячку на некоторое время. Он может активироваться через несколько лет и вызвать СПИД, убивающий человека, а может десятилетиями пребывать в состоянии спячки из-за воздействия специальных препаратов, подавляющих его репликацию. Но полностью вылечить ВИЧ практически не получается, поскольку он никак не хочет вылезать из клеток. Ретротраспозоны реагируют во время старения у некоторых людей, вызывая воспаления. И наши тела распознают их как вирусы, организуя иммунную контратаку. К сожалению, это тоже бесполезно, поскольку от них избавиться нельзя.
Существуют лекарства, эффективные против ретротраспозон. Но данные элементы фундаментально связаны с ВИЧ-инфекцией, поэтому препараты, созданные для лечения ВИЧ, могут быть переназначены для борьбы со старческим слабоумием. Одним из них является эмтрицитабин, проходящий через стадию регистрации. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Брауновский университет
Медицина
один из наиболее престижных частных университетов США, расположенный в городе Провиденсе, штата Род-Айленд. Седьмой из старейших национальных университетов и 1 из 9 колониальных колледжей. Основан в 1764 году как Колледж Род-Айленд, в 1804 году переименован в честь Николаса Брауна
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