Болезнь Паркинсона выявят по биопсии кожи
Учёные из Университета Болоньи в Италии пришли к выводу о том, что наличие некоторых отложений в коже поможет выявить болезнь Паркинсона. Чем раньше ставится этот диагноз, тем более эффективной оказывается поддерживающая терапия.
Учёные выяснили, что по нейронным отложением биомаркера фосфолированного альфа-синуклеина не только в головном мозге, но и в коже пациентов с болезнью Паркинсона можно диагностировать этот неизлечимый недуг. И что особенно важно, дифференцировать саму болезнь от симптомов паркинсонизма, которые возникают из-за накопления тау-белка в мозге. Болезнь Паркинсона и паркинсонизм - это разные вещи, которые требуют разного терапевтического подхода. Данное открытие может помочь в ранней диагностике болезни среди различных её подтипов.
Основные симптомы паркинсонизма совпадают с другими синуклеопатиями, а также с атипичным паркинсонизмом. К болезням, которые могут протекать с этими симптомами, относят прогрессирующей надъядерный паралич и кортико-базальный синдром. Однако эти недуги не имеет ничего общего с болезнью Паркинсона, они требуют другого терапевтического подхода и характеризуются накоплением тау-белков. К сожалению, болезни также являются прогрессирующими и неизлечимыми.
Исследования болезни Паркинсона и других нейродегенеративных расстройств должны помочь разработать методы лечения, способные предотвратить накопление патологических белков. Сейчас учёные ищут биомаркеры, по которым можно быстро выявлять болезнь Паркинсона и связанные с нею расстройства. Чем раньше эта болезнь установлено, тем больше шансов на успешное корректирующее вмешательство. И вот теперь выяснилось, что у всех пациентов с болезнью Паркинсона наблюдались при биопсии кожи отложения биомаркера фосфолированного альфа-синуклеина. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Болоньи
Медицина
итальянский государственный университет, старейший университет в мире. Находится в итальянском городе Болонья. Входит в европейские университетские ассоциации Утрехтская сеть, Коимбрская группа и Europaeum.
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