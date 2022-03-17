Оценку «Спутника V» со стороны ВОЗ снова отложили
Всемирная организация здравоохранения обнаружила новый повод для того, чтобы не регистрировать российскую вакцину. На этот раз им оказались введенные против России санкции.
Российская вакцина "Спутник V" начала широко применяться еще с декабря 2020 года, а в России ее зарегистрировали на несколько месяцев ранее. Но Всемирная организация здравоохранения до сих пор никак не может зарегистрировать российский препарат, хотя для всех западных вакцин этот процесс занял считанные недели. Зарегистрированы в ВОЗ и китайские прививки. Аналогичная ситуация складывается и с Европейским медицинским агентством, лицензия которого нужна для глобального выхода нашего препарата в ЕС.
Впрочем, в связи со специальной военной операцией России на Украине, в западных СМИ снова прокатилась волна ненависти к российской вакцине. И это несмотря на ее широкое международное признание - регистрацию более чем в 70 странах мира, отмену ПЦР-тестов для туристов, привитых "Спутником", во многих государствах. Совершенно очевидно, что ситуация это искусственная, она создана только в интересах западных фармацевтических концернов, стремящихся не допускать российские компании на самые богатые рынки.
Очередную заминку с регистрацией вакцины в ВОЗ объяснили техническими трудностями из-за санкций. Якобы теперь в Россию ограничены перелеты, не работают карточки зарубежных банков и т.д. Запланированный на 7 марта очередной приезд в Россию делегации ВОЗ по регистрации "Спутника" решено перенести на неопределенное время. Вполне вероятно, что нашу вакцину зарегистрируют вскоре после того, как пандемия уйдет в историю. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
основанное в 1946 г. учреждение ООН, деятельность которого направлена на борьбу с особо опасными болезнями и разработку международных санитарных правил
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