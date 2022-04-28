ВОЗ продолжает работы по признанию «Спутника»
Всемирная организация здравоохранения продолжает консультации, которые могут привести к регистрации нашей вакцины «Спутник V». Очевидно, это произойдёт уже после завершения пандемии.
В Центре имени Гамалеи заявили о том, что продолжают консультации с представителями Всемирной организации здравоохранения, касающиеся регистрации российской вакцины «Спутник V». Острой необходимости в этом давно нет, поскольку и без вердикта ВОЗ наш «Спутник» зарегистрирован более чем в семи десятках стран с населением свыше 4 млрд человек. Это третья самая популярная вакцина на планете, её всё время хронически не хватает. Избыток этой вакцины имеется только на территории России, поскольку наши граждане идут на вакцинацию неохотно.
Из-за известных последних событий делегации ВОЗ не раз отменяли или переносили свой приезд на территорию России для инспекции производственных площадок, но сам процесс не приостанавливается, и консультации продолжаются. В самом ВОЗ не знают, когда они смогут посетить Россию, так как имеются ограничения на авиаперелёты.
Всемирная организация здравоохранения и Европейское медицинское агентство под разными предлогами в течение почти полутора лет затягивают регистрацию российской вакцины. Это сделано с целью не допустить её распространения на территории Западной Европы и Северной Америки, где имеется самый высокодоходный рынок вакцин. Основные дивиденды, по мнению стран Запада, здесь должны собирать только западные фармацевтические компании, что сейчас и происходит. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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