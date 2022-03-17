Откуда после ковида появляется одышка
Даже через 6 месяцев после заражения коронавирусом у некоторых его жертв все еще сохраняется одышка. И теперь британские ученые выяснили, с чем это связано.
Речь об одном из самых неприятных симптомов так называемого постковидного синдрома - состояния, при котором у вроде бы выздоровевшего человека сохраняются некоторые признаки ковида, от болей в теле до лихорадки и сильной усталости. Одним из таких симптомов является одышка. Ученые Имперского колледжа Лондона выяснили, что все дело в изменениях иммунных клеток, расположенных в дыхательных путях. Коронавирус влияет на этот ландшафт, вызывая тяжелые поражения респираторной системы. Эти выводы сделаны после детального изучения КТ-снимков десятков пациентов, госпитализированных с серьезными формами ковида.
Также учитывался анализы крови и взятой из легких жидкости, которые позволили определить наличие свыше пяти сотен специфичных белков. Таковы итоги сравнения этих данных с анализами такого же количества здоровых добровольцев. У больных с тяжелым ковидом, которые позднее страдали от сильной одышки, в легких обнаружили большое количество иммунных клеток.
Любопытно, что в анализах крови заметных отличий выявлено не было. Судя по всему, из-за атаки ковида происходит ускоренная гибель эпителиальных клеток, а одышка просто свидетельствует о тяжелых процессах в респираторной системе. Для борьбы с этим нужны лекарства, ослабляющие иммунитет и снижающие уровень воспалений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Имперский колледж Лондона
Медицина
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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