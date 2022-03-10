Симптом в дыхании может говорить, что легкие не восстановились после ковида

«Об одышке обычно сообщалось в связи с острой фазой ковида, но симптом может сохраняться впоследствии еще долгое время из-за продолжающейся иммунной активности в дыхательных путях. Исследование показало, что спустя много месяцев после заражения SARS-CoV-2 в дыхательных путях пациентов с постоянной одышкой все еще остаются аномальные иммунные клетки», - констатируют авторы проекта.

Исследователи Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона раскрыли особенности одного из возможных постковидных осложнений, связанного с неспособностью легких восстановиться после инфекции COVID-19. Как сообщает медицинский журнал Immunity, существует дыхательный симптом, который может говорить, что здоровье легких у переболевшего человека так и не восстановилось – таким признаком является постоянная одышка. Сами ученые наблюдали за пациентами, страдавших одышкой спустя три-шесть месяцев после перенесенной ковид-инфекции.Ученые пояснили, что у людей, продолжающих испытывать одышку после COVID-19, организм не может «отключить иммунный ответ», он все время находится в состоянии борющегося с инфекцией. В результате возникает воспаление дыхательных путей, которое сопровождается определенными симптомами.Ученые намерены определить методы терапии, которые позволят нормализовать работу организма в этом случае.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем может быть опасен для здоровья прием препаратов с цинком.