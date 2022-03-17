Маммограммы помогут перехватывать болезни сердца
Используемые для диагностики опухолей груди маммограммы можно применять для выявления женщин, обладающих повышенным риском развития болезни сердца. К такому выводу пришли исследователи из Kaiser Permanente.
Профилактические осмотры на рак груди с помощью маммограмм можно использовать для выявления повышенного риска развития болезней сердца у женщин. Маммограмма способна засекать скопления кальция внутри молочных желез, которые сигнализируют о затвердении артерий. Эксперты утверждают, что их открытие, использующее белые зоны на рентгеновских снимках, показывает, что у женщин слабое здоровье сердца.
Анализ тысяч пациентов продемонстрировал, что кальцификация грудных артерий увеличивает вероятность развития болезни сердца на 51%. Авторы исследования сообщили, что выявление этого риска поможет представительницам прекрасного пола принять все меры предосторожности для того, чтобы уменьшить опасность. В настоящий момент маммограмма не является стандартом оценки кальцификации грудных артерий. Но некоторые радиологи включают эту информацию в отчёты, хотя официально этого не требуется.
Женщинам в возрасте от 50 до 71 года рекомендуется каждые три года проходить через маммограммы. Если же у них есть семейные история рака груди или какие-то генетические риски, то эти осмотры проводятся более часто. С помощью маммограмм можно засекать рак на самых ранних стадиях - ещё до того, как шишки можно будет нащупывать, и когда вероятность полного излечения является максимальной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Kaiser Permanente
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калифорнийская компания, оказывающая услуги медицинского страхования и обслуживания
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