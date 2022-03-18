Одобрено лекарство для предотвращения коронавируса
В Великобритании одобрено лекарство от компании AstraZeneca, которое не лечит коронавирус, а предотвращает его. Это не прививка, а полноценный лекарственный препарат.
Первое в истории медицины лекарство, не позволяющее людям заразиться коронавирусом, одобрено на территории Великобритании. Правда, власти пока не решились осуществить его закупку, так как создателем препарата является фармацевтическая компания AstraZeneca. Оно представляет собой коктейль из антител, который должен в перспективе спасти жизни более полумиллиона жителей Туманного Альбиона, чья иммунная система скомпрометирована. Эти люди просто не могут получить почти никакой защиты от традиционных вакцин.
Препарат, как показали клинические исследования, существенно сокращает вероятность развития симптоматической формы коронавируса. В течение 6 месяцев риск уменьшается на 80%. Клинические испытания лекарства проводились в прошлом году. Но британский Минздрав пока не заказал ни одной дозы, хотя это лекарство используется среди уязвимых американцев с декабря 2021.
Как полагают эксперты, нерешительность британского правительства связана с тем, что сейчас доминирующим штаммом является ВА.2 или «стелс-омикрон». А это разновидность коронавируса, в отношении защиты от которой препарат не проверяли. И если окажется, что штамм эффективно обходит те самые антитела, то будет бессмысленно тратить сотни миллионов фунтов на его покупку. Именно поэтому необходимо удостовериться в том, что назначаемый с помощью двух инъекций препарат действительно эффективен против новой версии Омикрона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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