Опухоль мозга вызвала четырёхмесячную икоту
Житель Индии икал в течение четырех месяцев, прежде чем врачи сумели разобраться в причинах этого расстройства. Из-за него он лишился возможности нормально есть и спать.
Индийский мужчина столкнулся с икотой, которая продолжалась четыре месяца. Имя пациента не называется, но сообщается, что ему чуть за 30. Он обратился за медицинской помощью из-за головных болей, которые мучили его две недели подряд. Также пациент пожаловался на частую рвоту - до трех раз в день - и на икоту. Было установлено, что стойкое ухудшение здоровья пациента началось за четыре месяца до этого вместе с икотой.
Со временем она стала продолжающейся, то есть не прекращалась ни во время сна, ни при приёме пищи. Сканы мозга были проведены для того, чтобы разобраться с этим феноменом, и они показали наличие диффузной внутренней глиомы мозга - очень агрессивной и трудно поддающейся лечению опухоли головного мозга.
Почти сразу после начала лечения рака икота у мужчины начала стихать. Ну а эксперты предположили, что подобная опухоль теоретически может поражать часть ствола мозга, отвечающую за контроль нервов и мышц. А именно это и способно спровоцировать такую длительную икоту. Мужчина рассказал, что и раньше обращался за помощью врачей из-за икоты, но серия анализов крови и подробное обследование не дали никаких результатов. Только после этого и было принято решение о компьютерной томографии, а потом и МРТ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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