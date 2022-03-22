Почти половина россиян не хочет снимать маски
Свыше 40% граждан России не собираются отказываться от ношения масок, как минимум, до мая. Таковы итоги социологического исследования компании Rambler&Co.
Растет количество российских регионов, в которых отменяют масочный режим. Однако опрос показал, что целых 43% граждан России не собираются отказываться от средств индивидуальной защиты вплоть до мая этого года. При этом 40% полагают, что масочный режим может быть возвращён, так как Россия столкнется со штаммом Дельтакрон. Он уже вызвал повышенную заболеваемость в целом ряде стран. А, к примеру, в Южной Корее сейчас ставятся абсолютные рекорды, доходящие до 200 000 заражений за день. Каждый десятый россиянин не намерен снимать маски вплоть до лета.
74% россиян по-прежнему считают важной тему пандемии, однако она заметно померкла по уровню актуальности на фоне других не слишком приятных новостей. 26% участников опроса изменили свои привычки и стали уделять больше внимания собственному самочувствию из-за наступления коронавирусной пандемии, а 22% - своему бюджету. Ещё 21% теперь чаще беспокоится о благополучии близких, а 19% более активно используют разного рода интернет и мобильные сервисы, включая доставку пищи на дом.
60% участников опроса хотели бы поскорее вернуться к той жизни, которая была до пандемии, включая привычные развлечения и отпуска. К сожалению, выезд в зарубежные страны, особенно по популярным туристическим направлениям, всё ещё является затруднительным из-за хорошо известных проблем. Так что россиянам в этом году, возможно, вновь придётся посещать курорты Крыма и Кавказа, которые пока по уровню привлекательности цен и и качеству обслуживания намного уступают Турции, Египту и Таиланду. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Rambler&Co
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