Масочный режим отменили в Магадане
Губернатор Магаданской области Сергей Носов принял решение отменить масочный режим на территории региона. Отныне от граждан не будет требоваться ношения масок как в общественных местах.
Уровень заражений коронавирусом в Магаданской области сейчас составляет от 3 до 5 случаев в день. В местных стационарах находится всего 14 пациентов с коронавирусной инфекцией, что является одним из самых низких показателей за весь период наблюдений. К примеру, в феврале количество заражений превышало 100 человек в сутки. В этой связи власти приняли решение облегчить некоторые положения, которые серьёзно портят жизнь жителям Магадана.
Теперь на территории города не будет соблюдаться жёсткий масочный режим. До последнего времени маски необходимо было носить во всех магазинах, в общественном транспорте, а также в других местах, где отмечались большие скопления людей в закрытых помещениях. В разных регионах России власти также плавно снимают ограничения для того, чтобы поскорее вернуть уровень жизни россиян к тому, что было до пандемии.
Однако, ношение масок всё ещё будет требоваться при посещении медицинских учреждений. Дело в том, что в больницах и поликлиниках находятся люди с ослабленной иммунной системой, и для них заражение коронавирусом представляет серьёзную опасность. Также масочный режим сохранится и на территории домов престарелых, поскольку граждане пожилого возраста тоже входят в группу риска. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Носов
Медицина
Губернатор Магаданской области
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