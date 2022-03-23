Как коронавирус рождает иммунный ответ мозга
Британские исследователи из Университета Хаддерсфилда изучили механизмы рождения иммунной реакции мозга в ответ на проникновение в организм коронавируса. Данная информация имеет очень важное прикладное значение.
Для проникновения в клетки человека коронавирус использует так называемый спайковый белок, которым он как бы протыкает внешнюю поверхность клетки. И вот теперь исследование британских учёных показало, что данный белок производит точно такое же воздействие на иммунные клетки головного мозга, как и в остальных зонах организма. К счастью, вирус не способен на репликацию, то есть умножение самого себя в пределах мозга, но он всё-таки провоцирует определённые нарушения. К характерным симптомам проникновения коронавируса в мозг можно отнести проблемы с памятью и так называемый туман в голове.
Врачей очень интересует вопрос о том, может ли коронавирус в отдалённой перспективе провоцировать тяжёлые нейродегенеративные недуги вроде болезней Паркинсона и Альцгеймера, если уже доказано, что он влияет на мозг негативно. Ответ на этот вопрос чрезвычайно важен, поскольку в самой ближайшей перспективе коронавирусом переболеет почти всё человечество. Так прибавится ли работы неврологам через 10-15 лет, или таких тяжелых последствий ковид не вызовет? Увы, получить определённый ответ на этот вопрос поможет только время.
С каждым месяцем в распоряжении науки оказываются всё новые факты того, какое долговременное воздействие коронавирус производит на разные зоны нашего организма. Предполагается, что он может уменьшить среднюю продолжительность жизни, спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания и ослабление иммунитета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хаддерсфилда
Медицина
государственный исследовательский университет, расположенный в Хаддерсфилде, Западный Йоркшир, Англия
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