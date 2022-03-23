Полностью парализованный пациент с БАС заговорил с помощью мозга
В ходе исследования пациент с тяжёлым параличом тела из-за бокового амиотрофического склероза восстановил способность общаться за счёт уникального мозгового импланта. Эксперименты проводились Немецким исследовательским фондом.
Каждый год на нашей планете увеличивается количество жертв бокового амиотрофического склероза - относительно редкого нейродегенеративного заболевания, вызывающего гибель моторных нейронов и прогрессирующий паралич тела. В среднем, от момента постановки диагноза до смерти проходит от двух до пяти лет, пациенты сталкиваются с тяжёлой инвалидностью, лишаются способности даже нормально принимать пищу и дышать без помощи аппарата. Болезнь неизлечима, не существует никаких лекарств, способных существенно повлиять на её прогрессирование. Одним из тяжёлых последствий БАС является неспособность общаться с окружающими.
И вот немецкие учёные разработали мозговой имплант, который помогает таким пациентам вступать в контакт с окружающими. Более того, его можно использовать и для тех, кто находится в состоянии комы или минимального сознания. Два микрочипа установили в мозг немецкого пациента. Через некоторое время он смог формировать отдельные слова и целые предложения силой мысли. Аналогичные эксперименты проводились в 2017 и 2019 году, но без особого успеха.
Именно поэтому теперь учёные из разных стран мира выразили не только большую заинтересованность итогами эксперимента, но и желание всё тщательно перепроверить. Отметим, что данная методика является очень дорогостоящей, а также экспериментальной. И к настоящему времени её проверили всего на одном пациенте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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