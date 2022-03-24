Всего одна тренировка в неделю поддерживает форму пенсионеров
Пожилым людям достаточно тратить всего один день в неделю на тренировки для того, чтобы сохранять мобильность. А в определённом возрасте это синоним независимости.
Британские исследователи установили, что всего одна тренировка в неделю поддерживает мобильность пенсионеров. Те пожилые люди, которые ходили на еженедельные классы, улучшали физическую выносливость, баланс и осанку, они гораздо реже впоследствии сталкивались с ухудшением своего физического здоровья и через годы после этого. В исследовании приняли участие 800 человек в возрасте от 65 до 98 лет из различных английских городов, за которыми следили в течение двух лет.
Авторы исследования призывают через государственные клиники страны собирать на специальные занятия пенсионеров для того, чтобы они могли сохранять подвижность и независимость в преклонном возрасте. Это очень выгодно и для всей системы, поскольку сэкономит огромные средства, которые тратятся на лечение и социальную помощь. Население Великобритании постоянно стареет, из-за этого расходы бюджета на помощь пенсионерам увеличиваются. Сейчас приблизительно 30% всех пенсионеров имеют инвалидность, которая лишает их в той или иной степени независимости.
Специальные физиотерапевтические курсы предотвращают стремительное ухудшение физических характеристик пожилых людей и помогают им как можно более долго сохранять подвижность, они воздействуют на мышцы ног, баланс и осанку. Причём для пожилых людей это ещё и возможность встречаться в группах и общаться между собой, а социальная активность тоже очень важна для физического и особенно психического здоровья в пожилом возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оксфордский университет
Медицина
Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.
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