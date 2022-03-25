99% англичан имеют иммунитет к коронавирусу
Англии удалось выстроить своего рода стену иммунитета против COVID-19. Сейчас защитные антитела к этому патогену имеют 99% взрослых и до 96% детей.
Официальные данные от Офиса национальной статистики Великобритании показали, что Англия сумела выстроить целую стену иммунитета к коронавирусу ровно через два года после того, как всю страну посадили на первый жёсткий карантин. Обнародованные графики показывают, что 99% взрослых англичан имели определяемый уровень антител против ковида к 28 февраля. Также он выявлен приблизительно у 96% подростков в возрасте от 12 до 15 лет, и у 81% детей с 8 до 11.
Наличие антител не значит, что все 99% англичан прошли через прививки. Данные антитела появляются в двух случаях: после вакцинации и после перенесённого заболевания. Новая статистика, которая основана на анализах крови от 75 000 человек, была обнародована ровно через два года после общенационального карантина в Великобритании, оказавшегося беспрецедентным во всей истории этой страны.
23 марта 2020 года Борис Джонсон заявил, что на следующий день британцы не имеют права выходить из дома, кроме как по исключительным обстоятельствам. К тому моменту в стране существовал практически нулевой иммунитет к коронавирусу. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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