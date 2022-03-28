Пережившим инфаркт грозят проблемы с интеллектом
Исследование показало, что каждый третий пациент, переживший инфаркт, впоследствии сталкивается с очень заметным снижением интеллектуальной деятельности. Она наблюдается в течение дней и даже месяцев после тяжелого нарушения в работе сердца.
Польские кардиологи из больницы J. Strus Hospital в городе Познань представили на заседание Американского колледжа кардиологии результаты исследования, которое предполагает, что значительное количество переживших инфаркт пациентов сталкивается с резким снижением интеллектуальной деятельности. Следовательно, те врачи, которые ведут таких больных, обязательно должны внимательно следить за когнитивным функционалом, а не только за работой всей сердечно-сосудистой системы. Учёные обнаружили очень значительное количество ранее недиагностированных когнитивных нарушений среди пациентов, госпитализированных с инфарктом миокарда.
Отмечается, что эти нарушения могут быть как временными, так и перманентными, а у некоторых инфарктников они появляются и вовсе через несколько месяцев после сердечного приступа. Авторы исследования оценили ментальный функционал 220 госпитализированных с инфарктом пациентов в городе Познань. Они проходили через два теста через несколько дней после инфаркта, а затем ещё через 6 месяцев. С помощью этих тестов можно было оценить уровень мышления, памяти, а также способности выполнять различные базовые задачи. По этим тестам, к слову, нередко диагностируют деменцию.
Изначально тесты показали, что приблизительно 50% пациентов сохранили нормальный когнитивный функционал на двух тестах, а у еще 50% отмечались определенные когнитивные нарушения. Приблизительно у 35-40% больных эти нарушения наблюдались в первые дни после инфаркта, а у 27-33% - даже через 6 месяцев. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
J. Strus Hospital
Медицина
многопрофильная городская больница им. Юзефа Струса из лечебно-профилактического учреждения. Независимое государственное учреждение здравоохранения со штаб-квартирой в Познани
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