Сочетание гриппа и коронавируса удваивает риск смерти
Столкнувшиеся одновременно с COVID-19 и гриппом пациенты в два раза чаще уходят из жизни. К такому выводу пришли учёные из Эдинбургского университета.
Коронавирусная пандемия в мире, к сожалению, далека от завершения, и количество зараженных продолжает расти в некоторых странах. Новое исследование британских ученых показывает опасность, которую представляет собой одновременное заражение людей коронавирусом и гриппом. Авторы исследования предполагают, что переболевшие коронавирусом в тяжелой форме, потребовавшей госпитализации, люди должны регулярно проверяться на грипп, поскольку сочетание двух этих недугов увеличивает риск смерти более чем в два раза.
Было установлено, что заболевшие COVID-19 и вирусом гриппа люди в 2,4 раза чаще уходили из жизни, по сравнению с теми, кто болел только коронавирусом. Более того, таким пациентам в 4 раза чаще требовалась искусственная вентиляция лёгких после госпитализации для поддержки дыхания. А это говорит о крайне тяжелой форме течения болезни. Исследование однозначно показывает, что сочетание двух вирусов особенно опасно. А эксперты предсказывают, что COVID-19 в дальнейшем будет циркулировать вместе с гриппом, то есть вероятность подцепить обе болезни сразу будет достаточно высокой.
Именно поэтому необходимо изменить стратегию тестирования пациентов с COVID-19 в больницах и чаще проверять их также на грипп. В нынешнем исследовании приняли участие более 212 000 взрослых пациентов с коронавирусной инфекцией, которые попадали в больницы с февраля 2020 по декабрь 2021 года. Двойная инфекция была выявлена у 583 пациентов. Это крупнейшее по масштабу исследование двойного заражения гриппом и коронавирусом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Эдинбургский университет
Медицина
государственный университет в столице Шотландии городе Эдинбурге. Шестой по старшинству в Великобритании, открылся в 1583 году.
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