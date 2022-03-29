Сейчас самое подходящее время ревакцинироваться
В России отмечается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом и спроса на прививки. Однако академик Гинцбург полагает, что это затишье перед бурей, и россиянам нужна срочно вакцинироваться.
В России отмечается спад заболеваемости коронавирусом, который вызван затуханием очередной волны, спровоцированной штаммом Омикрон. Многие россияне из-за этого перестали интересоваться прививками, и с каждым днём количество проведённых инъекций всё время снижается. Из-за этого популяционный иммунитет в нашей стране вновь упал ниже 50%. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для россиян сейчас самое время вновь отправляться в центры вакцинации (если они, конечно, ещё не закрылись).
Делать это нужно потому, что в других странах отмечается беспрецедентный рост заболеваемости, и это обязательно вновь будет наблюдаться и в России. К примеру, в Южной Корее каждый день коронавирусом заражается по 300 000 человек, и таких отметок эта страна не видела вообще никогда за всю пандемию. Новые рекорды ставятся и в некоторых европейских странах, решивших отказаться от масочного режима. При этом Гинцбург убеждён, что такое же всплеск ожидает и Россию, хотя когда именно это произойдёт, предсказать сложно. Вполне возможно, что это случится через неделю, месяц или даже три месяца.
А это вновь заставит власти отдавать стационары исключительно для помощи коронавирусных больных. Хотя «стелс-омикрон» не вызывает более тяжелого течения коронавируса, чем Омикрон, если очень большое количество людей заражается, то увеличивается количество госпитализированных и умирающих. Последней страной в мире, которая смогла уклониться от удара пандемии, остаётся Китай. Сейчас он тоже переживает атаку Омикрона, из-за чего закрывает на локдаун целые мегаполисы, к примеру, 26-миллионный Шанхай. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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