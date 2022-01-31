Гинцбург не считает Омикрон последней волной
Академик Александр Гинцбург не считает, что штамм Омикрон вызовет последнюю массовую вспышку заболеваемости в России и других странах мира. Он вновь призвал не успевших пройти через вакцинацию и ревакцинацию россиян посетили прививочные центры.
По оценке Гинцбурга, 75% прошедших через вакцинацию препаратом «Спутник V» имеют в крови нейтрализующие антитела против штамма Омикрон. Что же до ревакцинации с помощью препарата «Спутник Лайт», то на протяжении трёх месяцев после она обеспечивает 100% людей теми самыми нейтрализующими антителами. Правда, Гинцбург не пояснил, достаточно ли их количества для того, чтобы не заразиться Омикроном, поскольку для его нейтрализации требуется в 70 раз больше антител, чем против Дельта-штамма, а само их наличие вовсе не гарантирует защиты.
Также академик Гинцбург не считает, что Омикрон может стать последним значительным штаммом коронавируса. Многие сейчас высказываются, что из-за его высокой заразности болезнь поразит практически всё человечество, и подавляющее большинство перенесёт коронавирус в легкой или бессимптомной форме. А значит, у всех в организме выработаются антитела, и коронавирус больше не будет чем-то новым.
Но Гинцбург считает неправильным такую точку зрения. Коронавирус по-прежнему проходит через изменения и бесконечное количество мутаций, а ученым приходится иметь дело только с его последствиями, то есть начинать тушить пожар, но не препятствовать его возникновению. Кстати, уже сейчас появился подвариант штамма Омикрон, который ещё заразнее основного варианта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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