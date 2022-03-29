Минздрав: в России от коронавируса вакцинировались 58% человек
По данным Минздрава Российской Федерации, прививки от коронавируса сделали 58% граждан. Однако это не совсем достоверная статистика.
Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов подсчитал, что уровень охвата прививками от коронавируса в России составляет 58% всех граждан. Эта информация не соответствует действительности. Сегодня на территории России полностью привито 72,8 млн человек, что составляет 49,8% от всего населения или 62,8% от взрослого населения. Хотя бы один компонент вакцины получили 79,9 млн россиян, что составляет 54,7% от всего населения и 68,9% от взрослого населения. Но каким же образом у Чуланова вышла цифра в 58%? А он просто посчитал тех, кто вакцинировался и ревакцинировался, то есть дважды учёл одних и тех же людей.
К сожалению, Минздрав продолжает вести статистику именно таким образом, считая одних и тех же людей дважды и тем самым искусственно завышая показатели вакцинации. Но даже если принять цифру в 58% от всего населения, то это всё равно очень и очень мало. Для достижения популяционного иммунитета необходимо, чтобы уровень охвата населения составлял как минимум 70-75% от всего населения или 90% от взрослого населения. В противном случае, россияне по-прежнему будут заболевать и умирать в очень больших количествах.
Конечно, многие из нас уже переболели коронавирусом, так что это число тоже можно включить в объем тех, кто обрёл иммунитет. Однако научные исследования показывают, что у переболевших через несколько месяцев уровень защитных антител снижается во много раз. А вот ревакцинация разом позволяет увеличить их в 10 раз и получить то самую защиту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Владимир Чуланов
Медицина
Главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения России
Оставить комментарий