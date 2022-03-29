Всех британских пациентов будут проводить через геномные тесты
Великобритания может стать первой страной в мире, которая предложит геномное тестирование всем пациентам государственных больниц. Таким образом они смогут рассчитывать на персонализированное лечение.
Геномный тест позволяет выявить некоторые характерные особенности в работе организма, которые дадут возможность врачам подобрать наиболее оптимальные медикаменты и их дозировку, то есть разработать персонализированное лечение. Эксперты в области медицины и футурологии не раз говорили о том, что такое направленное лечение, разработанное для каждого конкретного человека, а не опирающееся на одинаковые рекомендации для всех, это медицина будущего. И вот вполне возможно, она уже наступает на территории Великобритании, где впервые в истории медицины ДНК-тесты стоимостью в 150 фунтов будут предлагаться практически всем пациентам государственных больниц.
Эти тесты позволят исключить назначения лекарств, которые в силу генетических характеристик могут не сработать, а также не дать людям испытать вредное воздействие других лекарственных препаратов, которые для них просто не подходят. Персонализированные рецепты называются самыми эффективными и точными. Ведь до 90% всех существующих рецептов срабатывают не более чем у 30% людей, а 7% всех госпитализаций в Великобритании объясняется побочными реакциями на принимаемые таблетки.
Генетические тесты могут проводиться на основе образцов крови или слюны. Сейчас их предлагают только пациентам с ВИЧ-инфекцией и опухолями, но отнюдь не всем, и особенно не тем, кому выписывают распространённые препараты. Частные больницы в США уже предлагают обеспеченным клиентам проводить тесты ДНК, но это по карману только состоятельным. А вот в Великобритании государственная медицина бесплатна, и данная возможность окажет существенное воздействие на эффективность лечения миллионов людей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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