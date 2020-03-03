Ученые из Новосибирска изобрели портативный тест на коронавирус
Новосибирскими учеными была создана портативная тест-система на наличие коронавируса нового типа в организме человека. Она может определить наличие недуга у пациента всего за полтора часа на основе мазка из носа или стенки глотки. Об изобретении сообщило официальное издание СО РАН "Наука в Сибири". Чувствительность тест-системы намного выше, чем у ее аналогов, поскольку она работает по принципу изометрической амплификации ДНЦ.
Тест способен выделить РНК человека из пробы биоматериала при помощи экспресс-метода. Затем выявляется генетический материал коронавируса. Ученые считают, что в будущем подобные тест-системы можно будет использовать за пределами лабораторий для быстрого выявления вируса, например, прямо в терминалах аэропортов. Сейчас медики продолжают работать над автоматизацией системы, чтобы все процессы, необходимые для идентификации коронавируса, смогли лечь в основу одного миниатюрного устройства.
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