Ученые из Новосибирска изобрели портативный тест на коронавирус

Тест способен выделить РНК человека из пробы биоматериала при помощи экспресс-метода. Затем выявляется генетический материал коронавируса. Ученые считают, что в будущем подобные тест-системы можно будет использовать за пределами лабораторий для быстрого выявления вируса, например, прямо в терминалах аэропортов. Сейчас медики продолжают работать над автоматизацией системы, чтобы все процессы, необходимые для идентификации коронавируса, смогли лечь в основу одного миниатюрного устройства.