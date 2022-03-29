Создан новый уникальный метод лечения поллиноза
Новая лекарственная терапия поможет навсегда покончить с неприятными симптомами поллиноза или сенной лихорадки. Исследование показало, что к желаемому эффекту приводит комбинация двух иммунотерапевтических лекарств.
Лондонский госпиталь Royal Brompton Hospital начал испытания с участием 100 человек, страдающих от поллиноза или сенной лихорадки - одного из самых распространенных аллергических расстройств в мире. Его жертвы сталкиваются со множеством неприятных симптомов, когда в воздух попадает пыльца. Методика представляет собой комбинацию двух иммунотерапевтических препаратов под названием Grazax и дипилумаб, и она может стать окончательным решением этой проблемы, как полагают британские исследователи. Они надеются, что представляющее собой ежедневный приём таблеток, а также получения инъекций каждые две недели на протяжении двух лет лечение подействует через четыре месяца.
Сенную лихорадку часто не воспринимают всерьёз. К ней довольно легкомысленно относятся врачи и родственники пациентов, которые сами не сталкиваются с симптомами поллиноза. Но в реальности, эта аллергия оказывает крайне неприятное воздействие на качество жизни человека, на успеваемость школьников и на эффективность работы. Поллиноз нарушает качество сна, мешает людям полноценно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, причём в самое лучшее время года. Также поллиноз связывают с астмой и некоторыми угрожающими жизни осложнениями.
Обычно пациентам с поллинозом выписывают антигистамины, которые блокируют эффект гистаминовых рецепторов в носу и горле. В более тяжёлых случаях применяется кортикостероидные назальные спреи, но и они помогают далеко не всем. Теперь учёные считают, что окончательным решением проблемы станет иммунотерапия, то есть препараты, которые учат иммунную систему правильно отвечать на аллерген, блокируя действие определённых клеток, так что организм жертвы поллиноза уже и не будет реагировать на пыльцу никаким образом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Royal Brompton Hospital
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