Роспотребнадзор не исключает новой волны ковида в России
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова полагает что эпидемиологическая ситуация в нашей стране может осложниться. И на Россию обрушится уже шестая по счёту волна коронавируса.
Анна Попова подчеркнула, что все специалисты Роспотребнадзора находятся в состоянии полной готовности к осложнениям на эпидемиологическом фронте. Их скорое появление тем более логично предположить, что эти всплески уже происходят в некоторых странах. К примеру, заболеваемость в Южной Корее перевалило за 300 000 (!) случаев в сутки, чего здесь не наблюдалось никогда за весь период пандемии. Осложняется эпидемиологическая обстановка в Китае, в других странах мира тоже растёт заболеваемость. Это связано с распространением штамма "стелс-омикрон", представляющего собой подвариант Омикрона.
Анна Попова подчеркнула, что задачей Роспотребнадзора является подготовка к подобного рода волнам и к тому, чтобы они не застали врасплох медицинские учреждения и специализированные службы помощи. Наука давно изучила особенности жизни и эволюции вирусов, и это дает возможность планировать и прогнозировать ситуацию.
Правда, COVID-19 является новым вирусным агентом, он известен человечеству всего чуть более двух лет, а этого очень мало для того, чтобы строить какие-то объёмные прогнозы. Пока же у этого вируса есть весомый потенциал к дальнейшим мутациям, которые могут представлять серьёзную угрозу для человечества. Совсем не обязательно, что следующий штамм коронавируса будет ещё более щадящим, чем Омикрон. Вполне возможно, что произойдет нечто противоположное. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анна Попова
Медицина
Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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