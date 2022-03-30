Космонавты доставят на землю коронавирус
Выращенные на борту МКС кристаллы белка коронавируса собираются доставить на нашу планету. Они были созданы на специализированном 3D-принтере, как рассказали эксперты.
Российский космонавт Денис Матвеев занимался выращиванием на орбите кристаллов белков вируса, вызывающего COVID-19. Полученные культуры уже находятся на борту корабля "Союз МС-19", скоро их доставят на Землю, а также передадут специалистам для анализа. Отметим, что белки коронавируса оказались на МКС для исследования новых противовирусных препаратов.
В условиях гравитации можно выращивать более крупные белки, включая и те из них, которые играют важную роль в прикреплении коронавируса к человеческим клеткам. Полученные в итоге образцы помогут расшифровать белковые структуры и лучше узнать те механизмы, которые используют этот патоген для атаки на человеческий организм.
Представитель компании, предоставившей 3D-биопринтер космонавтам, подчеркнул в интервью журналистам, что данный эксперимент является абсолютно безопасным для всех участников космической экспедиции. Они даже теоретически не могут заразиться коронавирусом, поскольку сам вирус на борт МКС не доставлял, туда прилетела только его небольшая часть. А от контактов с ней заражение невозможно. Между тем результаты исследований на орбите очень важны для дальнейшей работы в области создания новых методов диагностики, профилактики и лечения коронавируса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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