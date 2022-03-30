Чуть больше половины заразившихся коронавирусом уходят на самоизоляцию
В Великобритании лишь 64% людей, получивших положительный тест на COVID-19, уходят на самоизоляцию. При таком отношении к этому вопросу уровень заражений в стране будет оставаться очень высоким.
Некоторое время тому назад Великобритания второй раз отметила так называемый День освобождения, после которого власти отменили большинство имеющихся ограничений. Они касались ношения масок и самоизоляции для заражённых. И вот теперь статистика показывает, что в Великобритании лишь 64% людей, получивших положительный тест на коронавирус, уходят на самоизоляцию, то есть остаются дома и соблюдают карантин. Именно это позволяет не заражать окружающих. Отметим, что в начале февраля нынешнего года данная цифра составляла 80%.
Эксперты крайне настороженно относятся к этому существенному спаду числа социально ответственных людей, поскольку если заражённые не самоизолируются, а продолжают посещать разного рода публичные места или ходить на работу, то это приводит к дальнейшей передаче вируса от человека к человеку. Следовательно, надеяться на какой-то спад заболеваемости не приходится. Отчёт статистического ведомства базируется на опросе более 1 300 человек. Каждый третий абсолютно не понимает новых правил, связанных с самоизоляцией.
10% так и не разобрались с тем, что им нельзя ходить на работу, на прогулки с собакой или отвозить детей в школу во время домашней изоляции. Только 6% правильно разобрались со всеми правилами, но намеренно игнорируют рекомендации, которые имеются в отношении самоизоляции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Офис национальной статистики
Медицина
Служба в Великобритании, в компетенции которой входит сбор и обработка статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне
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