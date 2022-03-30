Диагностировать эндометриоз будут без операции
Учёные из Нью-Йорка обнаружили способ выявления эндометриоза без инвазивной хирургии. Это поможет огромному количеству женщин, страдающих от весьма распространённого гинекологического расстройства.
В Америке несчастных представительниц прекрасного пола, которые обращаются к врачам за обезболивающими из-за эндометриоза часто называют искательницами таблеток. Это хроническое заболевание, к сожалению, часто путают с болями при менструациях. И вот в ходе одного из исследований был обнаружен новый способ диагностики эндометриоза - без затратной и довольно болезненной инвазивной хирургии. В исследовании приняли участие 1 800 женщин со всей Америки, которые сталкивались с тяжёлыми болями. Оно проводилось Файнштейнским институтом медицинских исследований.
Команда учёных наблюдала за менструальным выделениями и рассматривала их как один из материалов для неинвазивной диагностики. В крови можно было идентифицировать клетки эндометрия, которые и сообщали о эндометриозе. Анализ этих клеток показал, что по наличию следов эндометрия в крови можно поставить тот самый диагноз.
Приблизительно от 30% до 50% жертв эндометриоза могут сталкиваться с бесплодием. При этом требуются месяцы и даже годы на установку правильного диагноза, поскольку врачи часто путают симптомы эндометриоза с болями при месячных и советуют «перетерпеть». А иногда медики даже могут откровенно сказать, что не хотят диагностировать эндометриоз, поскольку просто не могут ничем помочь. Почти все методы лечения, разработанные медициной, никак не лечат от болезни, а лишь избавляют от боли. Единственная созданная за последние 12 лет методика основана на гормонах. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Файнштейнский институт медицинских исследований
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