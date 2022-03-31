В 2040 году заболеваемость злокачественными меланомами увеличится на 50%
Исследование показало, что всего через 20 лет количество людей, страдающих от наиболее опасной разновидности рака кожи, увеличится на 50%. Речь идёт о злокачественной меланоме.
Учёные из Брисбенского медицинского исследовательского института QIMR Berghofer пришли к выводу о том, что человечество будет заметно чаще сталкиваться со злокачественной меланомой. Если уровень выздоровления при обычных опухолях кожи переваливает за 90%, то при злокачественной меланомы он снижается до 50-60%, а иногда падает ещё ниже. Это связано с тем, что данный тип рака кожи очень агрессивно распространяется по организму, быстрее даёт метастазы и подрывает защитные силы организма. Авторы исследования проанализировали текущую ситуацию с меланомой и сделали прогноз по её развитию.
Он показал, что в 2020 году в мире было зарегистрировано 325 000 случаев злокачественной меланомы и 57 000 смертей от неё. Однако через 20 лет эти показатели вырастут на 50%. Самая высокая заболеваемость злокачественными меланомами фиксируются на территории Австралии, где максимально большое число солнечных дней, и само солнце воздействует на жителей очень немилосердно. Солнечные ожоги - это основная причина рака кожи.
При этом Австралия занимает второе место в мире по смертности от злокачественной меланомы после Новой Зеландии. К счастью, за последние годы уровень летальности меланомы в Австралии снизился за счёт внедрения имуннотерапевтических препаратов, которые стали доступны приблизительно с 2014 года. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
QIMR Berghofer
Медицина
Австралийский медицинский исследовательский институт, расположенный в Херстоне, Брисбен, штат Квинсленд
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