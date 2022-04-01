Вакцину от COVID-19 для детей от 6 до 11 лет испытают в Москве
Академик Александр Гинцбург заявил о том, что уже через неделю в Москве начнут испытывать препарат «Спутник М», предназначенный для профилактики коронавируса среди самых маленьких пациентов. К ним относятся дети в возрасте от 6 до 11 лет.
Хотя эксперты из разных стран мира выражают скептическое отношение к вакцинации детей данной возрастной группы, вакцины для их профилактики разрабатываются в нескольких странах мира. Учёные считают, что дети от 6 до 11 лет, если они не отягощены какими-то тяжёлыми хроническими заболеваниями, крайне редко заболевают COVID-19 с симптомами и в тяжёлой форме, а случаи смерти в этой возрастной группе вообще исчисляются с периодичностью один на миллион. Следовательно, детям вакцинация может быть просто не нужна, особенно с учётом того, что некоторые западные вакцины могут вызывать опасные и нежелательные побочные эффекты в редких случаях вроде эндокардита или мультисистемного воспалительного синдрома.
Однако российский препарат «Спутник V» не вызывал пока таких побочек ни у кого, он не замечен в увеличении риска тромбов. Именно поэтому прививка «Спутник М» для детей от 6 до 11 лет и будет испытываться в Москве в целом ряде медицинских учреждений. Ранее российский Минздрав уже зарегистрировал ее для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, и вот теперь испытывается препарат для более юной группы.
Вакцина для самых маленьких детей нужна для того, чтобы замедлить бесконтрольное распространение коронавируса в этой категории населения. Да, возможно, дети и не заболеют тяжело коронавирусом, но он распространяется среди них без всяких препятствий и получает возможность мутировать. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Александр Гинцбург
Медицина
директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи
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