Пациенты с раком поджелудочной железы не жалеют о проведённых операциях
Учёные из Университета Юты пришли к выводу о том, что жертвы рака поджелудочной железы не жалеют о хирургических операциях. Несмотря на тот факт, что в подавляющем большинстве случаев они не позволяют полностью победить болезнь.
Рак поджелудочной железы относится к одному из самых фатальных типов злокачественных новообразований - почти 96% пациентов с этими опухолями не доживают свыше 5 лет после установки диагноза, а 90% живут в течение года. Это связано с тем, что вплоть до четвёртой стадии рак поджелудочной железы никак себя не проявляет, а когда его диагностируют, то что-либо сделать уже поздно. Хирургическая операция является единственным шансом для победы над панкреатической аденокарциномой, но приблизительно каждый третий пациент сталкивается с тяжелыми осложнениями после операции, у большинства наблюдается повышенная усталость и желудочно-кишечные проблемы.
В исследовании приняли участие 18 пациентов с раком поджелудочной железы, и ни один из них не выразил сожалений по поводу прохождения через хирургическую операцию, несмотря на риски и осложнения. Правда, в самом исследовании не приводится конкретных данных о том, какие изначально предпочтения были у пациентов, и что влияло на принятие решения по поводу операции. Но итоги исследования обеспечивают некоторые данные по поводу того, что именно пациенты считают важным. Это может использоваться ещё перед операцией, когда идёт интенсивный диалог между врачом и больным.
Все принявшие участие в исследовании пациенты убеждены в том, что если хирургическая операция даёт шанс продлить их жизнь, то её польза перевешивает любые риски и возможные осложнения. Они научились жить со своими симптомами и были удовлетворены итогами операции. Куда больше их волновало, как изменится жизнь после операции, чем то, какие технически она проводилась, и каков теперь их конечный прогноз. Большинство больных также не хотели самостоятельно принимать решения и предпочитали, чтобы это делал за них лечащий врач. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Юты
Медицина
государственный исследовательский университет в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Это флагманское учебное заведение Системы высшего образования штата Юта
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