Заряженные Т-клетки атакуют рак более эффективно
Прошедшие через так называемую суперзарядку Т-клетки наносят больший урон злокачественным новообразованием. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета.
Американские исследователи выявили специфические гены с клетками, которые после усиления генетического потенциала могут повысить способность клеток нацеливаться и уничтожать опухолевые новообразования. Т-клетки - это «солдаты» иммунитета, которые играют важную роль в поддержании здоровья человека, иногда они уничтожают раковые или другие клетки с временными мутациями.
Т-клетки очень важны, поскольку проявляют адаптивный иммунитет, то есть могут изменять его в зависимости от окружающей среды и того, с чем именно они сталкиваются. Американские исследователи изучали в ходе своей работы как изменения генов с Т-клетками приводит к повышению их эффективности при нацеливании на раковые клетки. Речь идёт о революционной идее перезарядки всей иммунной системы.
Иммунитет - это часть нашего организма, которую он использует для избавления от злокачественных новообразований. У Т-клеток есть память, и они обладают огромным потенциалом в деле уничтожения рака. Подзарядка этих Т-клеток уже стала специфической терапии. Она использует генетически изменённые клетки, выражающие специфическую разновидность рецепторов, которые способны распознавать белки, обычно выражаемые или чрезмерно выражаемые раковыми клетками. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Йельский университет
Медицина
частный исследовательский университет США, 3 из 9 колониальных колледжей, основанных до Войны за независимость
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