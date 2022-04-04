Вирусы от насекомых вызовут новую пандемию
Причиной новой смертоносной пандемии, которая обрушится на человечество, могут быть заразные вирусы вроде Зика или лихорадки Денге. Такое предположение высказали во Всемирной организации здравоохранения.
Распространяемые насекомыми патогены представляют всё более высокий риск для человечества. Во Всемирной организации здравоохранения полагают, что они могут спровоцировать следующую пандемию. Так арбовирусы вроде вируса Зика, жёлтой лихорадки, Чикунгунья и лихорадки Денге представляют собой группу патогенов, которые распространяются паразитами вроде москитов и клещей. Именно они с высокой степенью вероятности, по мнению экспертов ВОЗ, могут спровоцировать новую вспышку, имеющую потенциал превратится в пандемию. Особенно с учётом того, что почти 4 млрд жителей нашей планеты проживает в тропических и субтропических областях, где эти насекомые чувствуют себя превосходно.
Сейчас эксперты разрабатывают стратегии, которые позволят предотвратить повторение кошмара коронавирусной пандемии. По мере её затухания, человечество с меньшим опасением смотрит на COVID-19, забывая о том факте, что он вызвал смерть более 6 млн человек, по официальным данным, и более 18 млн по неофициальным данным. А значит, это самая страшная пандемия, которая обрушивалась на нас с момента «испанки» в 1918 года. И надо учесть, что коронавирус мог вызвать такую кошмарную смертность в самых развитых странах вроде Великобритании, США, а также стран Западной Европы. Это показывает, что даже с учётом современного развития медицины человечества вовсе не обрело дополнительной защиты от подобного рода пандемий.
Следующая из них может быть спровоцирована вирусами от насекомых, и у ВОЗ имеются сигналы о том, что вероятность этого увеличивается. В этой связи данная организация запускает новую глобальную инициативу по противостоянию арбовирусам, которая должна объединить усилия ученых из разных стран мира для борьбы с угрозой. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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