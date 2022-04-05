Статины защитят не только сердце, но и мозг
Приём статинов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний способен обеспечить защиту от паркинсонизма и даже рака. Это при том, что некоторые учёные до сих пор сомневаются в том, насколько очевидна сила статинов в отношении болезней сердца.
Статины являются одним из самых часто выписываемых в России лекарственных препаратов, их принимают миллионы людей. За последние 35 лет эти препараты для снижения холестерина активно выдаются пациентам, имеющим риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кое-кто называет их самыми изученными наукой лекарствами на планете, но до сих пор выражаются сомнения по поводу того, насколько они эффективны.
И вот теперь появляются новые данные о том, что эти таблетки можно применять не только по их основному профилю. Оказывается, у статинов масса других преимуществ - от профилактики рака до защиты от болезни Паркинсона, а некоторые даже считают, что статины гораздо полезней в деле профилактики именно этих заболеваний, чем болезней сердца. Так, в феврале немецкие учёные сообщили, что статины способны приостановить распространение раковых опухолей по телу, то есть метастазов, при более чем 20 типах злокачественных новообразований, включая рак груди, печени, желудка и кишечника. Это происходит за счёт воздействия статинов на ген, который и руководит метастазированием.
Данное исследование основывалась на наблюдениях с участием более 300 тысяч человек, которые получали статины. При этом в прошлом месяце появилось другое исследование, которое усомнилось в доказательствах способности статинов защищать от сердечно-сосудистых болезней. Его авторы проанализировали 21 проведённое с 1987 по 2021 год исследование с участием более 140 000 человек. Оказалось, что если относительный риск инфарктов при приёме статинов снижается на 29%, а инсультов на 14%, то в абсолютных величинах эти числа составляет 1,3% и 0,4% соответственно. И данное преимущество таблеток никак не назовёшь впечатляющим, особенно если учесть, что у них есть побочные эффекты. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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