Осенью и зимой организм подвергается обезвоживанию: нутрициолог Мановска

«осенью и зимой возрастает риск обезвоживания».

«На сухие слизистые вирусы садятся гораздо легче – в итоге возрастает риск заболеть», - предостерегла Елена Мановска в беседе с «Газетой.Ru».

«Суточная норма воды считается по формуле на основе веса человека: 30–45 мл на 1 кг массы тела. Воду лучше всего пить теплой – в пределах 40 градусов».

Терапевт и нутрициолог Елена Мановска предупредила в интервью, чтоЭксперт отметила, что в условиях прохладной погоды ощущение жажды испытывается реже, что негативно влияет на потребление жидкости, воды. Такое нарушение питьевого режима вкупе с включаемым отоплением помещений способствует обезвоживанию и иссушению слизистых тканей.Нутрициолог посоветовала в течение дня выпивать до литра-двух воды.Мановска сообщила, что питье теплой воды улучшает метаболизм и переваривание пищи, благоприятствует регенеративным свойствам кожи, благодаря чему она становится лучше защищенной от признаков старения. С приема воды следует начинать каждый свой день – после пробуждения и чистки зубов.Ранее портал MedikForum.ru писал о вредном воздействии тумана на здоровье.

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