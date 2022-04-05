Почти весь мир дышит грязным воздухом
99% населения Земли, состоящего из 7 миллиардов человек, живёт в областях с загрязненным воздухом. К такому пугающему выводу пришли исследователи из Всемирной организации здравоохранения.
Миллиарды людей каждый день вдыхают грязный воздух, увеличивающий риск серьезных расстройств сердца и лёгких, как показывает масштабный отчёт. 99% населения Земли дышит воздухом, в котором превышены предельно установленные лимиты по концентрации вредных веществ, разработанные Всемирной организацией здравоохранения. Это значительно больше, чем 90%, зафиксированные четыре года назад. Правда, с тех пор те самые предельно допустимые концентрации вредных веществ были ужесточены.
Качество воздуха является наиболее плохим в регионах Восточного Средиземноморья и Юго-Восточной Азии, а следом в списке Африка. Эксперты ВОЗ утверждают, что недопустимо высокий показатель загрязнений воздуха всё ещё убивает миллионы людей каждый год и отнимает у оставшихся в живых здоровые годы жизни. Было вложено значительное количество средств в создание загрязнённой окружающей среды, вместо того, чтобы её очищать, как подчеркивают в ВОЗ.
Сейчас многие страны мира стараются сократить импорт энергетических ресурсов из России, и это уже вызвало опасения, что подобный шаг спровоцирует рост использования горючего топлива вроде угля или жидкого газа. А это генерирует ещё большие загрязнения. В результате, экологическая обстановка на планете достигнет критических показателей за весь период существования человечества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Всемирная организация здравоохранения
Медицина
ВОЗ является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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