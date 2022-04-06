Можно ли засечь аутизм в утробе матери
Исследование показало, что ещё в утробе матери у некоторых младенцев можно разглядеть признак будущего расстройства социального развития. Речь идёт о более крупной островковой доле мозга.
Исследователи из Гарвардской медицинской школы изучили ультразвуковые сканы 39 малышей ещё до их появления на свет. У 9 из них, которые впоследствии столкнулись с диагнозом аутизм, имелась более крупная островковая доля. Эта зона мозга отвечает за социальное поведение и процесс принятия решений - именно с этими направлениями у жертв аутизма возникают самые большие проблемы.
Результат исследования предполагает, что наличие более крупной островковой доли можно считать достаточно существенным биомаркером, предсказывающим вероятность постановки диагноза аутизм позднее в жизни ребёнка. Отметим, что наука до сих пор точно не знает, что вообще вызывает аутизм, но иногда это расстройство поведения передаётся от родителей к детям.
Исследования показывают, что аутизм более распространён у детей возрастных родителей, а также у мам с лишним весом и тех, кто сталкивался с осложнениями во время беременности. Детям с аутизмом бывает гораздо сложнее устанавливать глазной контакт с окружающими, хорошо разбираться в чувствах других людей или сохранять интерес в определённых областях. Кроме того, молодым людям с аутизмом требуется больше времени для того чтобы разобраться с определенной информацией или чтобы повторять какие-то вещи. Приблизительно каждый 50-й ребёнок демонстрирует симптомы расстройства аутистического спектра. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
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